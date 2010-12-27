Единороссы сорвали заседание комиссии Поклонской из-за ее голосования по пенсионной реформе

Депутаты "Единой России" не явились на заседание думской комиссии под руководством Натальи Поклонской. Об этом 26 июля сообщает "Интерфакс". Предположительно, единороссы проигнорировали заседание из-за того, что Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Из 17 членов комиссии на заседание приехали только двое депутатов - от КПРФ и от "Справедливой России". Издание "Ведомости", ссылаясь на свой источник в Госдуме, сообщает, что "единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии". Член "Единой России" Анатолий Выборный заявил журналистам, что ему поздно сообщили о заседании.

Отметим, что в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов входят девять членов "Единой России", в том числе - сама Поклонская. Остальные законодатели представляют партии КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Однако на заседании отсутствовали депутаты от фракций, которые выступили против пенсионной реформы.

Поклонская рассказала "Интерфаксу", что сообщит о срыве заседания спикеру Вячеславу Володину. На вопрос, не считает ли она, что депутаты сознательно бойкотируют комиссию, она ответила:

Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны.

По информации "Медузы", в Госдуме утверждают, что поступок депутатов – это "спланированное решение". Коллеги отреагировали на то, что Поклонская нарушила "фракционную дисциплину". Ранее депутат Борис Вишневский сообщил, что многие депутаты "Единой России", входящие в парламент Петербурга, выступали против пенсионной реформы

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма.