ЦИК проведет референдум об изменении пенсионного законодательства

На минувшей неделе в петербургскую комиссию поступили документы из Мосгоризбиркома.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина рассказала о референдуме по изменению пенсионного законодательства. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает "Интерфакс".

По словам Гришиной, на минувшей неделе в комиссию поступили документы из Мосгоризбиркома. В них сообщается о возможности проведения референдума об изменении пенсионной реформы. На данный момент, эти документы уже находятся в работе. Однако точная дата заседания, на котором комиссия их рассмотрит, пока не известна. Согласно установленному порядку, с момента приема уведомления до обсуждения должно пройти не более 10 дней.

Напомним, что на прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Повысить возраст выхода на пенсию правительство предложило в июне этого года.

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