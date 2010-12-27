Путин и Беглов обсудили реализацию нацпроектов в Петербурге

От имени жителей Петербурга Александр Беглов поблагодарил Президента за средства, выделенные на выкуп социальных объектов у застройщиков.

В минувшую среду, 28 ноября, Владимир Путин и Александр Беглов провели в Петербурге рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор доложил о ходе реализации в Петербурге национальных проектов. Беглов рассказал главе государства, что эта программа рассчитана до 2035 года. Она предполагает повышение качества жизни населения, городской среды, в том числе в сфере транспорта, а также социально-медицинской инфраструктуры, информационных технологий, промышленности, фармацевтики, культуры, спорта и других.

"У Петербурга накоплен большой опыт поддержки и совместной реализации проектов с различным объемом инвестиций. В числе недавно реализованных крупных проектов – трамвай "Чижик"", —сказано в сообщении.

Ранее президент России выделил на нацпроекты Петербурга 10,6 млрд рублей. Беглов отметил, что эти деньги потратили на социальные объекты. Город выкупил 24 детских сада, 4 школы, 14 кабинетов врачей общей практики и 1 поликлинику.

Ранее мы сообщали о том, что Путин пообещал сделать все для подготовки Евро-2020 в Петербурге.

Фото:gov.spb.ru