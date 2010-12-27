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Путин пообещал сделать все для подготовки Евро-2020 в Петербурге
Сегодня, 20:39
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Путин пообещал сделать все для подготовки Евро-2020 в Петербурге

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Северная столице примет четыре матча чемпионата Европы по футболу.

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное для подготовки чемпионата Европы по футболу в России, чтобы не подвести болельщиков и игроков, процитировало "ТАСС".

Сегодня, 27 ноября, глава государства прибыл в Северную столицу. Одним из пунктов программы на день стала встреча с президентом УЕФА. 

В Петербурге пройдут три матча группового этапа и матч 1/4 финала. Сборная России сыграет два домашних матча и один в Дании.  Глава WADA сообщил о том, что Россия, скорее всего, сможет провести матчи Евро-2020. 

Также в городе на Неве Владимир Путин побывал на заводе "Адмиралтейские верфи", клуб дзюдо, открыл памятник Даниилу Гранину и платную трассу М-11. 

Фото: пресс-служба Кремля 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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