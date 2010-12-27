Путин осмотрел судно "Николай Зубов" на "Адмиралтейских верфях"

Президент посетил предприятие в ходе визита в Петербург.

Президент России Владимир Путин приехал 27 ноября в Петербург по нескольким делам. К вечеру он посетил "Адмиралтейские верфи", где принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля "Николай Зубов".

По информации ТАСС, президент закрепил на судне табличку с его названием, а сотрудники "Верфей" показали главе страны западную секцию корабля. Само судно ледового класса, совмещающее функции ледокола, буксира и патрульного корабля, готово только на 11%, по контракту сдать его должны к ноябрю 2024 года.

"Николай Зубов" способен справляться со льдом толщиной до полутора метров и создан для буксировки задержанных судов, сопровождения кораблей и охраны водных ресурсов Арктики. Также корабль может наносить артиллерийские удары по береговым, воздушным и морским целям.

Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" планируют сдать в ноябре 2021 года.

Фото: Piter.TV