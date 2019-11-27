Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" планируют сдать в ноябре 2021 года

Подводная лодка "Кронштадт" готова на 89%, "Великие Луки" – на 55%.

Две дизельные подлодки проекта 677 "Лада" – "Кронштадт" и "Великие Луки" планируется сдать 25 ноября 2021 года. Об этом стало известно из материалов Кремля, подготовленных к поездке Владимира Путина в Санкт-Петербург.

Подводная лодка "Кронштадт" готова на 89%, "Великие Луки" – на 55%. Проекты были разработаны еще в конце прошлого века, а субмарины были заложены в 2005 и в 2006 годах соответственно. Технические характеристики объектов не раскрываются.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз и для нанесения ракетного удара по береговым объектам.

Ранее "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ подводную лодку "Петропавловск-Камчатский".

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