Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо и вручил Ротенбергу орден Александра Невского

Также орден Почета получил президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

В среду, 27 ноября, президент России посетил в Петербурге свой родной клуб дзюдо "Турбостроитель". Во время визита Путин вручил ордена и награды.

Гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг получил орден Александра Невского. Также президент вспомнил своё детство в этом клубе. Путин отметил, что спорт для него играет важную роль.

"В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Я уверен, что это же происходит с теми ребятишками, которых мы сегодня здесь видели на татами", – отметил президент.

Помимо Ротенберга, ордена и медали получили тренеры Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская пенсионерка расплакалась перед Путиным.

Фото:пресс-служба "Турбостроитель"