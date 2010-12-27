Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо и вручил Ротенбергу орден Александра Невского

В среду, 27 ноября, президент России посетил в Петербурге свой родной клуб дзюдо "Турбостроитель". Во время визита Путин вручил ордена и награды.
Гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг получил орден Александра Невского. Также президент вспомнил своё детство в этом клубе. Путин отметил, что спорт для него играет важную роль.
"В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Я уверен, что это же происходит с теми ребятишками, которых мы сегодня здесь видели на татами",
– отметил президент.
Помимо Ротенберга, ордена и медали получили тренеры Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев.
Ранее мы сообщали о том, что петербургская пенсионерка расплакалась перед Путиным.
Фото:пресс-служба "Турбостроитель"
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