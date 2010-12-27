Аэродром должен быть восстановлен не позднее 2022 года.

В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин дал старт модернизации аэродрома Левашево. Об этом сообщают СМИ.

Так, глава государства поручил парламентариям заключить концессионное соглашение с ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа". Согласно документам, подрядчики должны модернизировать аэродром совместного базирования Левашево к 2022 году. Объектами значатся здания для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. Кроме того, в документах идет речь и о средствах обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи. Известно, что ответственным за выполнение поручения назначен Дмитрий Медведев.

Отметим, что Путин также предложил продать один из участков аэродрома. Его площадь составляет 198 га. Глава государства отметил, что деньги от продажи могли бы пойти на модернизацию.

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