Рождаемость в целом сократилась на 8,1%.

В понедельник, 19 августа, стало известно, что в России только в двух регионах зафиксирован рост рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, положительная динамика рождаемости зафиксирована Москве. Там, прирост за год составил 5,9%. Также со знаком плюс в списке значится Карачаево-Черкесия с показателем в 4,7%. В остальных регионах рождаемость падает.

По данным экспертов, естественная убыль населения достигла почти 200 тысяч человек за полгода. Так, с зимы по лето 2019 года в России родились около 720 тысяч человек.

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Видео:Piter.TV



