Владимир Путин пообещал поддержать проект Общероссийского народного фронта

Инициатива была озвучена на встрече президента России с ветеранами в Санкт-Петербурге.

Речь о проекте ОНФ - мобильном приложении "Помощь для ветеранов" зашла во время встречи президента России с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

С помощью приложения ветеран сможет без труда дойти до поликлиники или купить продукты, нажав одну кнопку. Так, запрос автоматически поступит в нужную службу.

"Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу", — цитирует агентство разъяснение представителя ОНФ.

Владимир Путин назвал создание приложения "отличной идеей" и попросил руководителей регионов поддержать инициативу.

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Фото: Общероссийский народный фронт