Владимир Пресняков рассказал о натуре Кристины Орбакайте

По его словам, в жизни певица показала ему свою "теневую сторону".

Российский певец Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Света вокруг Света".

По словам Преснякова, он влюбился в певицу, когда ему было 18 лет. Он был поражен, когда впервые увидел ее по телевизору. Пресняков отметил, что Орбакайте вела себя очень скромно, но в жизни она показала ему свою "теневую сторону". Певец вспомнил, как однажды она подскользнулась и после неудачного падения разразилась благим матом.

Внутри сидел монстр. Владимир Пресняков, певец

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Видео: YouTube / Света вокруг Света