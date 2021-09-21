Владимир Пресняков рассказал о натуре Кристины Орбакайте

Российский певец Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Света вокруг Света".
По словам Преснякова, он влюбился в певицу, когда ему было 18 лет. Он был поражен, когда впервые увидел ее по телевизору. Пресняков отметил, что Орбакайте вела себя очень скромно, но в жизни она показала ему свою "теневую сторону". Певец вспомнил, как однажды она подскользнулась и после неудачного падения разразилась благим матом.
Внутри сидел монстр.
Владимир Пресняков, певец
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Видео: YouTube / Света вокруг Света
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