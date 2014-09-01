Владимир Пресняков на фестивале ROOF FEST

Запуск гостей с 17:30, начало в 19:00. Возрастное ограничение: 6+

Живой концерт Владимира Преснякова – это концерт настоящего музыканта, который очень точно и ярко разговаривает с каждым зрителем на языке Музыки. Все с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа, и, конечно, любимого артиста. Его песни "Зурбаган", "Странник", "Стюардесса", "Папа, ты сам был таким", "Белый снег" всегда будут любимы и знаковы.

Закатные лучи последнего дня этого лета ждут всех 31 августа на концерте Владимира Преснякова!

Фото: предоставлено организаторами