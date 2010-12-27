Владимир Меньшов прокомментировал слухи о госпитализации

Российский режиссер и актер Владимир Меньшов опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее в сети появилась информация, что Меньшова экстренно доставили в больницу с сердечным приступом. Информацию о болезни подтверждала и жена Вера Алентова. Однако сам артист сообщил, что с ним все в порядке и никаких проблем с сердцем у него нет.
Владимир Меньшов снял десятки фильмов. В 1981 году режиссер стал лауреатом премии "Оскар". Его кинолента "Москва слезам не верит" победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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Фото: ВКонтакте / Владимир Меньшов