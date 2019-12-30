Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

И.о. главы Минкульта поделился информацией о самых кассовых российских фильмах.

Владимир Мединский пристально следит за кассовыми успехами российского кино в домашнем прокате. В своем Instagram-аккаунте и.о. главы Минкульта разместил пятерку наиболее кассовых фильмов в прокате РФ. В ней оказались три российских картины – "Т-34", "Холоп" и "Движение вверх". Лидирующую пятерку с ними делят "Король Лев" и "Мстители: Финал"

Мединский отметил, что ему интересно, выйдет ли на второе место и сместит ли "Короля Льва" в рейтинге "Холоп". Также он заявил, что "фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя".

Ранее режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма "Холоп".

Видео: YouTube / ПРАВМИР, InformDetox