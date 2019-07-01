Он сменил на должности Дмитрия Кулагина.

Владимир Ильиных избран главой Оренбурга. На этом посту он сменил Дмитрия Кулагина, который ушел по собственному желанию. В выборах городского главы приняли участие 33 депутата области, решение принято единогласно. Об этом сообщили в "ТАСС".

Конкурс на должность объявлен еще в конце декабря 2019 года. С того времени Ильиных занимал место временно исполняющего обязанности. Заявку на место подали 13 человек, но до основного этапа допустили только 12. Кандидаты представляли свои концепции по развитию города. В финале кроме Ильиных сошлись мастер участка газоперерабатывающего завода, юрисконсульт и глава Северного округа.

Напомним, что победившему чиновнику 44 года. Он родился в Североуральске Свердловской области. Ильиных получил две профессии - инженера и юриста.

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