В центре Оренбурга на улице умер 3-летний малыш

Выясняются обстоятельства и причины смерти ребенка.

Накануне, 27 августа, в центре Оренбурга умер 3-летний ребенок.

Трагедия произошла около полудня недалеко от перекрестка улиц Кобозева и переулка Бухарский. Ребенку будет проведена экспертиза для установления причин смерти. Мать малыша доставили в отделение МВД.

В соцсетях сообщается, что ребенку около 3 лет и он страдал ДЦП. Семья считается неблагополучной, в ней воспитывалось 5 детей. Кто был с ребенком на улице в момент смерти, не уточняется.

Сегодня ранее: В детдоме Сергиев Посада умер 6-летний мальчик, который был изъят из семьи по сомнительным причинам.

Фото: ВК, Оренбург онлайн