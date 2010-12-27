В центре Оренбурга на улице умер 3-летний малыш

Накануне, 27 августа, в центре Оренбурга умер 3-летний ребенок.
Трагедия произошла около полудня недалеко от перекрестка улиц Кобозева и переулка Бухарский. Ребенку будет проведена экспертиза для установления причин смерти. Мать малыша доставили в отделение МВД.
В соцсетях сообщается, что ребенку около 3 лет и он страдал ДЦП. Семья считается неблагополучной, в ней воспитывалось 5 детей. Кто был с ребенком на улице в момент смерти, не уточняется.
Сегодня ранее: В детдоме Сергиев Посада умер 6-летний мальчик, который был изъят из семьи по сомнительным причинам.
Фото: ВК, Оренбург онлайн
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