В подмосковном детском доме умер 6-летний мальчик, изъятый из семьи по сомнительным основаниям

Мать ребенка находится в СИЗО, о смерти сына ей неизвестно.

В детском доме в Сергиев Посаде скончался 6-летний ребенок. Следственные органы проводят проверку всех обстоятельств гибели малыша.

СУ СК РФ по Московской области сообщает, что ими проводится проверка обстоятельств смерти 6-летнего мальчика в детском доме в г.Сергиев Посад.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ближайшее время следствием будет истребована необходимая медицинская документация, опрошен персонал детского дома-интерната и родители умершего ребенка. СУ СК РФ по Московской области

Ассоциация Родительских Комитетов и Сообществ в своем сообществе в социальных сетях сообщает, что ребенок был изъят из семьи органами опеки по сомнительным основаниям. Ребенок, страдающий ДЦП и эпилепсией, был забран у матери в 2017 году. Все эти годы мать пыталась вернуть себе больного ребенка.

В июне 2018 года Одинцовский суд отказал органам опеки в лишении матери родительских прав. Но ребенка матери так и не вернули, так как ее обвинили в растлении собственных детей. Свидетелем по этому делу проходил нелегал из Узбекистана, который признался на видео, что его заставили оговорить женщину под угрозой выдворения из страны.

Женщина находится в СИЗО и ей не сообщили о смерти ее ребенка, не сообщили и другим родственникам. Хотя ребенок умер 16 августа, известно об этом стало только сейчас, когда родной отец мальчика позвонил в детдом. Мужчина, который воспитывал больного мальчика с рождения, обращался в суд, чтобы ему отдали ребенка, но ему было отказано. В детдомах находятся еще 2 ребенка изъятых из этой семьи.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру выяснить все обстоятельства случившегося. И если будет установлена вина и неправомерность действий должностных лиц, они должны понести наказание.

Фото:Pixabay