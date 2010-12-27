Владимир Хотиненко высказался по фестивалю "Послание к человеку"

20 сентября в Петербурге завершится международный кинофестиваль "Послание к человеку".



Своими впечатлениями от нескольких дней "Послания" поделился участник фестиваля, режиссер Владимир Хотиненко. Он показывал на фестивале свой новый фильм "Ленин. Неизбежность".

"Я считаю этот фестиваль очень важным. Фестивалей много, в индивидуальных есть своя ниша. И есть возможность людям за что-то зацепиться в этой бессмысленности сегодняшней, в этой мелкой, суетной, чудовищной бессмысленности", – рассказал режиссер.