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Владимир Хотиненко высказался по фестивалю "Послание к человеку"
Сегодня, 16:18
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Владимир Хотиненко высказался по фестивалю "Послание к человеку"

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Крупное событие стартовало в Северной столице 14 сентября.

20 сентября в Петербурге завершится международный кинофестиваль "Послание к человеку". 

Своими впечатлениями от нескольких дней "Послания" поделился участник фестиваля, режиссер Владимир Хотиненко. Он показывал на фестивале свой новый фильм "Ленин. Неизбежность".

"Я считаю этот фестиваль очень важным. Фестивалей много, в индивидуальных есть своя ниша. И есть возможность людям за что-то зацепиться в этой бессмысленности сегодняшней, в этой мелкой, суетной, чудовищной бессмысленности", – рассказал режиссер.

Ранее у нас: "Алексей Учитель объяснил, как отбирали картины для "Послания к человеку".

Фото: Кино-Театр.ру

Теги: кинофестиваль послание к человеку, петербург, режиссер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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