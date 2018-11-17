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Алексей Учитель объяснил, как отбирали картины для "Послания к человеку"

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Президент кинофестиваля рассказал, как проходил отбор картин в этом году, и чем этот фестиваль отличается от предыдущих.

Президент кинофестиваля Алексей Учитель рассказал, по каким критериям отбирали фильмы для фестиваля в этом году. По его словам, темы фильмов не имели значения, важнее форма картины и талант режиссера. Кроме того, режиссер уже готовится в следующем году отмечать юбилей фестиваля. 

В следующем году 30-й фестиваль, мы сейчас проводим генеральную репетицию. В этом году по насыщенности, по количеству знаменитых людей, которые к нам приедут, Удо Кир уже колоссальный пример. Я думаю, что Санкт-Петербург кроме кинематографа всю неделю ни о чем думать больше не будет

Алексей Учитель, режиссер

 

Мы не по темам, мы по фильмам, которые талантливы и интересны. Это для нас самое главное, особенно, если есть открытия в форме, кинематографические, какие-то новые приемы. Недаром, у нас три конкурса: международный, национальный, экспериментальный. Мы ищем по всему миру, видите, сто стран уже почти. Любые темы у нас были представлены, но самое главное, чтобы они были интересно сделаны.

Алексей Учитель, режиссер

XXIX Международный кинофестиваль "Послание к человеку" завершится в Петербурге 20 сентября. В этот день пройдет торжественная церемония закрытия, вручение Золотого Кентавра и других номинаций фестиваля.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: алексей учитель, кинофестиваль послание к человеку, петербург послание к человеку
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб, "Послание к человеку"-2019,

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