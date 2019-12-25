Председатель комитета по сохранению культурного наследия расскажет о реконструкции башни Святого Олафа

В среду, 24 марта, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в рамках брифинга расскажет о реконструкции башни Святого Олафа, который пройдёт в Выборгском замке. Владимир Цой расскажет о ходе ремонтных работ, о дальнейших планах, а также какие объекты уже обновлены.
На сегодняшний день в связи с ремонтными работами закрыты башня Святого Олафа и другие объекты Замкового острова.
Ранее в Выборгском замке нашли медицинские колбы XIX века.
Фото: vyborgmuseum.org
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