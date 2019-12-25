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Председатель комитета по сохранению культурного наследия расскажет о реконструкции башни Святого Олафа
Сегодня, 13:50
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kraratau27

Председатель комитета по сохранению культурного наследия расскажет о реконструкции башни Святого Олафа

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Брифинг состоится 24 марта в Выборгском замке. 

В среду, 24 марта, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в рамках брифинга расскажет о реконструкции башни Святого Олафа, который пройдёт в Выборгском замке. Владимир Цой расскажет о ходе ремонтных работ, о дальнейших планах, а также какие объекты уже обновлены. 

На сегодняшний день в связи с ремонтными работами закрыты башня Святого Олафа и другие объекты Замкового острова. 

Ранее в Выборгском замке нашли медицинские колбы XIX века. 

Фото: vyborgmuseum.org 

Теги: башня святого олафа, выборгский замок, реставрация
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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