Председатель комитета по сохранению культурного наследия расскажет о реконструкции башни Святого Олафа

Брифинг состоится 24 марта в Выборгском замке.

В среду, 24 марта, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в рамках брифинга расскажет о реконструкции башни Святого Олафа, который пройдёт в Выборгском замке. Владимир Цой расскажет о ходе ремонтных работ, о дальнейших планах, а также какие объекты уже обновлены.

На сегодняшний день в связи с ремонтными работами закрыты башня Святого Олафа и другие объекты Замкового острова.

Ранее в Выборгском замке нашли медицинские колбы XIX века.

Фото: vyborgmuseum.org