В Выборгском замке появится новый экспонат

Археологи выкопали пушку с гравировкой "Александровский завод".

В музее-заповеднике Выборгский замок посетители смогут увидеть новый раритет. С одного из островов залива подняли пушку времен Российской империи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти 7 марта.

Неравнодушные жители сообщили губернатору региона, что неизвестные археологи выкопали реликвию и бросили на острове Выборгского залива.

Руководители музея вывезли пушку с гравировкой "Александровский завод" в Выборгский замок. Сейчас исторический артефакт ждет реставрация. После этого он будет выставлен на территории Выборгского музея-заповедника, посетители смогут увидеть пушку.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Эрмитаже выставили предметы быта XIX века из сундука императора Александра III.

Фото: Piter.tv