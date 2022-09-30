Владелицу ресторана в гостинице Azimut отправили в колонию за хрупкие перила

Срок она начнет отбывать, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении владелицы одного из ресторанов в гостинице Azimut Ксении Грачёвой, по вине которой погибли двое мужчин. Подробности сообщила городская прокуратура.

Трагедия произошла 20 октября 2018 года. По данным следствия, Грачёва не убедилась в безопасности металлического ограждения, установленного на кровле здания на Лермонтовском проспекте. Из-за этого во время свадьбы двое мужчин облокотились на перила и упали с 6 этажа. Оба скончались на месте.

Суд признал Ксению Грачёву виновной и приговорил её к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание в колонии-поселении она будет в 2033 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет. Вину обвиняемая так и не признала. Помимо срока, суд взыскал с неё 4 млн рублей в пользу семей погибших.

Фото: Piter.tv