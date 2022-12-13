Кто виноват: суд разбирается в запутанной истории падения двух мужчин с террасы «Azimut Сити Отель»

Впервые за четыре года с момента трагедии свою позицию общественности представила владелица ресторана graf Zeppelin Ксения Грачёва

Эта история началась в октябре 2018 года. Роскошная свадьба на крыше "Azimut Сити Отель", проходившая в ресторане graf Zeppelin, закончилась трагедией. Уже после завершения праздничной программы с террасы многоэтажного здания выпали двое мужчин – гости свадебного застолья. Оба разбились насмерть.

По словам очевидцев, причиной случившегося стала потасовка – её то ли в шутку, то ли всерьёз, затеяли родственник жениха и его же близкий приятель. СМИ писали: ведущая свадебной вечеринки заметила, как мужчины пробили ограждение из оргстекла и упали с высоты 6-го этажа, держась друг за друга. Следствие за все это время так и не выяснило, какие обстоятельства предшествовали падению, неоднозначные показания свидетелей обвинение считает несущественными.

Судебные разбирательства по делу о трагедии в "Azimut Сити Отель" растянулись на 4 года. Они фактически распались на серию процессов, включая уголовное разбирательство и гражданские иски. Одним из главных юридических парадоксов этого кейса стала принадлежность злополучной террасы. Гражданский процесс признал ответственными за её эксплуатацию руководство отеля. А в уголовным деле главной обвиняемой оказалась именно владелица ресторана – Ксения Грачёва.

Журналисты Piter.TV побывали на очередном заседании Ленинского районного суда Петербурга, которое состоялось 13 января. Именно в этот день сторона защиты публично представила общественности позицию обвиняемой.

На данный момент Ксении Грачёвой предъявлена обвинения по статье 238 ч.3 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. На момент трагедии Ксения работала заместителем директора ресторана graf Zeppelin. Договор аренды, заключённый между ПАО "Гостиница "Советская" и ООО "Приятного аппетита" не включал в себя территорию террасы. Однако гости ресторана открыто пользовались ей для курения и фотографирования. Именно возможность такого времяпрепровождения вменяется в вину руководству общепита и трактуется как оказание "небезопасной услуги".

Обвиняемая и защита в ходе заседания высказали категорическое несогласие с постановкой вопроса. В частности, защита напомнила суду, что трагедия произошла в 19.15 – после окончания праздничной программы и банкета в 19.00 – то есть, уже после оказания услуги.

"Если упростить, то Ксению обвиняют в том, что она знала, что выходить на этот участок небезопасно, при этом имела умысел на зарабатывание денежных средств путем оказания услуг. У нас в обвинительном заключении указана только одна услуга - это услуга по предоставлению общественного питания, как мы слышали, данная услуга была оказана, и никто, слава Богу, в результате оказания услуги общественного питания никто не погиб, не пострадал вообще. Люди погибли совсем от других обстоятельств", - рассказывает адвокат Сергей Яковлев.

Аудитории представили и решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 11.02.2021, который установил ответственность ПАО "Гостиница "Советская" за случившееся в связи с "необеспечением безопасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц при эксплуатации здания". На том же заседании ООО "Приятного аппетита" привлекался в качестве третьего лица, но не был привлечен к ответственности. Суд не нашёл связи между сдачей соседнего помещения в аренду рестораторам и обрушением элементов террасы, которая по факту оказалась самовольно возведённым объектом. В общей сложности члены семей погибших получили шесть миллионов рублей компенсации морального вреда от ПАО "Гостиница "Советская".

"Падения с высоты шестого этажа возможно было избежать при соответствии оградительной конструкции нормам и требованиям механической безопасности, прочности и устойчивости, предъявляемых к конструкциям ограждений и крепёжным элементам", - говорится в результативной части предыдущего иска.

Сама Ксения Грачёва прошла путь от свидетеля, затем соответчика до главной обвиняемой. Женщина долгое время избегала публичных комментариев – в 2018-м году она была беременна и ограждала себя от очевидного стресса. Сейчас она считает, что оказалась в роли классического "стрелочника". В то время, как представители крупного бизнеса – а именно арендодатель – каким-то образом избежал аналогичных проблем.

"В этом деле задействованы три стороны: потерпевшие и два юридических лица, одно из которых это малый бизнес, а другое - крупный бизнес. Я считаю, что действительно виновные в этой ситуации не понесли ответственность, и пострадал, как обычно, малый бизнес, то есть предприниматель, которого точно так же ввели в заблуждение", - рассказала нам Ксения Грачёва.

Обвинение при этом видит в действиях женщины корыстный умысел. Якобы она самовольно открыла доступ для посетителей ресторана на прилегающую "опасную территорию", что могло использоваться как источник дополнительной выгоды для заведения. Это, в свою очередь, могло повлиять на происшествие вечера 20.10.2018-го.

Впрочем, по мнению защиты, всё перечисленное не относится к понятию услуги, а значит, не может быть вменено по ст. 238, ч.3.

"Те услуги, которые были оказаны рестораном, никоим образом не принесли никакой вред тем гостям свадьбы, которая проходила в ресторане. Соответственно, мы будем предоставлять письменные доказательства в опровержении обвинения, и мы надеемся на справедливое единственное законное решение – это оправдательный приговор", - заявил в интервью Piter.TV адвокат.

В ходе заседания от 13 декабря были заслушаны показания свидетелей, озвучена позиция защиты. Заседания по делу продолжатся в течение 2023 года. Помимо уголовного обвинения в адрес Ксении Грачёвой, родственники погибших требуют 25 млн рублей компенсации морального вреда. Piter.TV продолжит следить за развитием дела и новыми фактами, которые могут вскрыться в ходе судебного разбирательства.

Сама же история может стать важным прецедентом как в вопросе обеспечения безопасности на высотных объектах из сферы развлечений, так и в сфере взаимоотношений между крупным и малым бизнесом.

Видео: Piter.TV

