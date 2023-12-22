Петербуржца оштрафовали на 500 рублей за рисунки на стенде с предвыборной информацией

Горожанин красным и черным маркером оставил нелестные надписи о президенте России.

Петербуржца оштрафовали на 500 рублей за порчу стенда с предвыборной информацией. Наказание мужчине назначил Ленинский районный суд. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Горожанин красным и черным маркером оставил нелестные надписи о России и президенте страны. По данным следствия, мужчина изуродовал стенд в парадной дома на Подольской улице.

Добавим, что из-за надписей информационный материал был поврежден. Петербуржец признал вину, он раскаялся в своем поступке.

Ранее мы писали, что на выборах президента РФ в Петербурге будут присутствовать общественные наблюдатели из Вьетнама и Индии.

Фото: Piter.tv