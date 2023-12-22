Женщина получила условный срок после драки с омоновцем на концерте Zero People в Петербурге

Она признала вину.

Ленинский районный суд огласил приговор женщине, которой вменяют ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и оскорбления в отношении представителя власти). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 23 января.

Напомним, 9 ноября 2023 года во время концерта группы Zero People в клубе "Космонавт" фигурантка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сотруднику ОМОН не менее одного удара ладонью в область головы и руки, удар ногой по бедру. Кроме того, она неприлично высказалась в адрес правоохранителя.

Женщина признала вину. В прениях она сообщила, что "совершила страшную, ужасную ошибку" и "всячески помогала следствию, помогает благотворительным фондам и СВО". Исков по делу не заявлялось.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее на Piter.TV: суд над сторонником сирийских террористов состоялся в Петербурге.

Фото: Piter.TV