Суд над сторонником сирийских террористов состоялся в Петербурге

Обвинительный приговор, вступивший в законную силу, утвердил наказание в виде трёхлетнего заключения и последующего пребывания в колонии строгого режима.

Второй Западный окружной военный суд в Северной столице назначил Равшану Хакимову* (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) двенадцать лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

62-летний гражданин Узбекистана обвиняется по ряду статей, связанных с экстремизмом и терроризмом. Его признали виновным в содействии и публичном оправдании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК), а также в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) за содействие сирийской организации "Хайят Тахрир аш-Шам"** (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Обвинительный приговор, вступивший в законную силу, утвердил наказание в виде трёхлетнего заключения и последующего пребывания в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что запрет на въезд в РФ предполагаемому спонсору террористов утвердили в Петербурге.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

* внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

** организация признана террористической и запрещена в РФ