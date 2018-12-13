Петербурженка пыталась автостопом сбежать в Эстонию: владелицу казино не пустили в Нарву

Женщине запретили выезжать за границу из-за 100-тысячного штрафа.

Петербурженка пыталась сбежать в Эстонию, чтобы избежать штрафа в сто тысяч рублей. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ФССП по региону. По данным издания, женщина была осуждена в Северной столице за организацию подпольного казино. Ее ограничили в праве выезда за границу. Однако, злоумышленница не растерялась и решила отправиться в заграничное путешествие автостопом.

Пунктом назначения местная жительница выбрала Нарву. На контрольно-досмотровом пункте ее не пустили эстонские пограничники. Сотрудники направили беглянку домой. После этого петербурженка отдала долг городу полностью, чтобы получить возможность беспрепятственного пересечения границы.

Ранее Piter.tv писал о том, что из-за технических проблем на МАПП "Брусничное" водители не могут пересечь границу.

Фото: Piter.tv