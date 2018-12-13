Из-за технических проблем на МАПП "Брусничное" водители не могут пересечь границу

По предварительным данным, у таможенников возникли проблемы с программным обеспечением. Первые сообщения о задержках появились еще в 8 утра, проездз через таможенный пункт занимает около 2.5 часов.

Сегодня, 15 мая, примерно в 8:00 на контрольно-пропускном пункте "Брусничное" произошла техническая авария. Сотрудники МАПП объясняют проезжающим, что у них "зависла база данных" и просят водителей отправиться на другие пункты пропуска. Об этом Piter.TV сообщили, как минимум, двое очевидцев.

По предварительным данным, авария произошла из-за проблем с программным обеспечением. Эти сведения подтвердили и источники Piter.TV среди сотрудников таможни. Впрочем, после 10.00 автомобилистов начали оформлять "в ручном режиме".

По информации нашего источника, переход через границу может занять от двух до трех с половиной часов.

Зависла база. Сейчас автомобилистов начинают оформлять вручную, возможно это займет порядка двух-трех часов. Подобные ситуации на пропускных пунктах не редкость. Источник Piter.TV

Фото: Piter.TV