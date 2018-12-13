Из-за технических проблем на МАПП "Брусничное" водители не могут пересечь границу

Сегодня, 15 мая, примерно в 8:00 на контрольно-пропускном пункте "Брусничное" произошла техническая авария. Сотрудники МАПП объясняют проезжающим, что у них "зависла база данных" и просят водителей отправиться на другие пункты пропуска. Об этом Piter.TV сообщили, как минимум, двое очевидцев.
По предварительным данным, авария произошла из-за проблем с программным обеспечением. Эти сведения подтвердили и источники Piter.TV среди сотрудников таможни. Впрочем, после 10.00 автомобилистов начали оформлять "в ручном режиме".
По информации нашего источника, переход через границу может занять от двух до трех с половиной часов.
Зависла база. Сейчас автомобилистов начинают оформлять вручную, возможно это займет порядка двух-трех часов. Подобные ситуации на пропускных пунктах не редкость.
Источник Piter.TV
Фото: Piter.TV
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