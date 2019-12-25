Владелец тайника с револьверами и автоматами задержан в Ломоносовском районе

Полиция Ломоносовского района задержала жителя Сойкино, который устроил схрон с большим количеством оружия в лесу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мешок с несколькими автоматами и револьверами нашел 46-летний мужчина, прогуливавшийся с собакой. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По данным экспертизы, злоумышленник прятал 3 автомата Калашникова, револьвер 1943 года, винтовку Мосина, пистолет "Кипарис" и 35 патронов в хорошем состоянии.
В отношении владельца оружия возбуждено уголовное дело. Мера пресечения будет избрана в течение 2 дней со дня задержания.
Ранее мы рассказали о том, что полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем на ж/д станции "Новолисино".
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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