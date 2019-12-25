Полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем на ж/д станции "Новолисино"

Полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем без лицензии в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.
Из торгового павильона на железнодорожной станции "Новолисино" изъяли более 520 бутылок спиртосодержащей продукции на сумму более 120 тысяч рублей. У сотрудников магазина отсутствовали документы, разрешающие продажу алкоголя. Образцы специальных марок на изъятых бутылках не соответствовали государственным стандартам.
В отношении 39-летнего продавца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что рыбный ресторан на Южной дороге оштрафовали за проданный несовершеннолетнему алкоголь.
Фото: pixabay.com
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