Полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем на ж/д станции "Новолисино"

Стражи порядка изъяли более 520 бутылок на сумму более 120 тысяч рублей.

Полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем без лицензии в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Из торгового павильона на железнодорожной станции "Новолисино" изъяли более 520 бутылок спиртосодержащей продукции на сумму более 120 тысяч рублей. У сотрудников магазина отсутствовали документы, разрешающие продажу алкоголя. Образцы специальных марок на изъятых бутылках не соответствовали государственным стандартам.

В отношении 39-летнего продавца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что рыбный ресторан на Южной дороге оштрафовали за проданный несовершеннолетнему алкоголь.

Фото: pixabay.com