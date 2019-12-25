Рыбный ресторан на Южной дороге оштрафовали за проданный несовершеннолетнему алкоголь

Представитель и защитник ресторана, однако, настаивали на своей невиновности.

Ресторан "Русская рыбалка" на Южной дороге оштрафовали на 300 тысяч рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в заведении продали алкоголь несовершеннолетнему.

Известно, что 7 мая на крыльце ресторана продали две бутылки спиртного юноше, которому еще не исполнилось 18 лет. Представитель заведения возразил и заявил, что факта продажи алкоголя (чека, записи с камер видеонаблюдения, акта контрольной закупки) нет. Кроме того, представитель напомнил, что у продукции ресторана есть этикетки на бутылках, а на изъятой у юноши таре этикеток не было. Также потерпевший и свидетель назвали разное время продажи пива, а прилегающая к зданию торговая стойка оказалась не во владении ресторана. Представитель заведения отметила, что даже протокол об административном нарушении составили в ее отсутствии и не уведомили женщину о визите инстанции. Таким образом, посчитала представитель, протокол должен быть исключен из числа доказательств по делу, а само производство прекращено.

Защитник ресторана отметил, что заведение лишилось права на защиту, поскольку гендиректора "Русской рыбалки" не уведомили о месте и времени составления протокола. Также адвокат просил обойтись предупреждением, поскольку ранее субъект малого бизнеса привлекается к ответственности впервые. Суд остался непреклонен и назначил штраф в 300 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что владелец незаконной плавучей гостиницы предстанет перед судом

Фото: pixabay