Ответчик заявил, что это "другая" свинья.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что владелец свинки Пеппы взыскал 33 млн рублей с российского производителя игрушек. Об этом сообщает "Коммерсант".

Владелец утверждает, что российская компания заведомом использовало образ знаменитой свинки для игрушек. В итоге Арбитражный суд Москвы обязал производителя "Симбат" выплатить сумму.

Ответчик заявил, что это "другая" свинья.

Ранее мы сообщали о том, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" появится новый герой.

Видео:Свинка Пеппа Русский - Официальный канал