Владелец магазина на Краснопутиловской устроил в помещении стрельбу

В универсаме мужчина поссорился со своим собутыльников и пустил в ход пистолет.

Вечером воскресенья, 19 апреля, в полицию сообщили о стрельбе в помещении универсама на Краснопутиловской улице. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские опросили свидетеля, и, как выяснилось, между двумя знакомыми вспыхнул конфликт. Внезапная ссора между собутыльниками, которые немногим раньше пировали вместе, закончилась стрельбой. Доставшим пистолет человеком оказался 38-летний владелец магазина, мужчина выстрелил в сторону обидчика шесть раз.

Собутыльников доставили в отдел полиции, из магазина изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV