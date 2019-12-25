На Малой Балканской двое мужчин проникли в гараж и угнали авто

Иномарку удалось найти на штрафстоянке после ДТП.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 апреля в полицию обратился с заявлением мужчина.

Он попросил привлечь к ответственности угонщиков, которые проникли в его гараж д. 7 по ул. Малой Балканской, сломав засов, и угнали автомобиль Suzuki. Стоимость иномарки он оценил в полмиллиона рублей.

При этом заявитель назвал имена подозреваемых.

Спустя несколько часов около д. 22 по Салтыковской дороге на штрафстоянке был обнаружен угнанный автомобиль. Судя по повреждениям, он попал в ДТП.

Одного из подозреваемых задержали сотрудники полиции.

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Фото: Pixabay