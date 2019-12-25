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В Петербурге заметили каршеринговое авто, несмотря на запрет
Сегодня, 21:29
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В Петербурге заметили каршеринговое авто, несмотря на запрет

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С сегодняшнего дня предоставлять автомобиль в аренду запрещено.

Вечером 14 апреля каршеринговое авто попало в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. При этом оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей было запрещено постановление правительства до 30 апреля. 

Инцидент произошел на пересечении улиц Бухарестской и Салова. Машина принадлежит сервису "Яндекс. Драйв". Как было отмечено, другие сервисы свою работу приостановили. На место прибыли правоохранители. Дальнейших деталей не сообщается.

Решение о временном запрете на оказание услуг каршеринга было принято в рамках меры по борьбе с коронавирусом. 

Накануне Piter.TV опубликовал видео, на котором перевернулся каршеринговый автомобиль. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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