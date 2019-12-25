В Петербурге заметили каршеринговое авто, несмотря на запрет

С сегодняшнего дня предоставлять автомобиль в аренду запрещено.

Вечером 14 апреля каршеринговое авто попало в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. При этом оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей было запрещено постановление правительства до 30 апреля.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бухарестской и Салова. Машина принадлежит сервису "Яндекс. Драйв". Как было отмечено, другие сервисы свою работу приостановили. На место прибыли правоохранители. Дальнейших деталей не сообщается.

Решение о временном запрете на оказание услуг каршеринга было принято в рамках меры по борьбе с коронавирусом.

Накануне Piter.TV опубликовал видео, на котором перевернулся каршеринговый автомобиль.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"