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В Петербурге запретили работу каршеринга
Сегодня, 20:29
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nadezhda_sib

В Петербурге запретили работу каршеринга

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Постановление вступило в силу.

Губернатор Петербурга внес изменение в постановление правительства Петербурга № 121. Теперь в Северной столице временно приостанавливается оказание услуг каршеринга.

Соответствующее ограничение будет действовать до 30 апреля на территории Петербурга. Решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. 

Ранее аналогичные меры были приняты в Москве. После этого авто стали перегонять в Петербург. 

Кроме того, с 14 по 19 апреля в Петербурге прихожанам нельзя будет присутствовать на богослужениях. 

Фото: pixabay.com, пресс-служба Смольного

Теги: каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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