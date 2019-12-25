В Петербурге запретили работу каршеринга

Постановление вступило в силу.

Губернатор Петербурга внес изменение в постановление правительства Петербурга № 121. Теперь в Северной столице временно приостанавливается оказание услуг каршеринга.

Соответствующее ограничение будет действовать до 30 апреля на территории Петербурга. Решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее аналогичные меры были приняты в Москве. После этого авто стали перегонять в Петербург.

Кроме того, с 14 по 19 апреля в Петербурге прихожанам нельзя будет присутствовать на богослужениях.

Фото: pixabay.com, пресс-служба Смольного