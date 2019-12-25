Часть автопарка столичного каршеринга перегнали в Петербург

Огромную стоянку каршеринговых автомобилей заметили в воскресенье.

В воскресенье, 12 апреля, автомобили одного из каршеринговых сервисов заполнили улицы Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщил очевидец в группе "Подслушано Каршеринг".

Десятки авто стояли на парковке на Хасанской улице неподалеку от гипермаркета "Лента", также много машин заметили во дворах и на Ленской улице.

По неофициальной информации, в Москве приостановили сервисы каршеринга из-за распространения коронавируса, поэтому операторы из столицы перекинули часть автопарка в Петербург.

На выходных в Петербурге безработный угнал каршеринг с чужого аккаунта.

Фото: ВК/ Подслушано Каршеринг(Серёга Волк)