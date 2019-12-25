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Часть автопарка столичного каршеринга перегнали в Петербург
Сегодня, 8:56
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nastya960

Часть автопарка столичного каршеринга перегнали в Петербург

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Огромную стоянку каршеринговых автомобилей заметили в воскресенье.

В воскресенье, 12 апреля, автомобили одного из каршеринговых сервисов заполнили улицы Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщил очевидец в группе "Подслушано Каршеринг".

Десятки авто стояли на парковке на Хасанской улице неподалеку от гипермаркета "Лента", также много машин заметили во дворах и на Ленской улице.

По неофициальной информации, в Москве приостановили сервисы каршеринга из-за распространения коронавируса, поэтому операторы из столицы перекинули часть автопарка в Петербург.

На выходных в Петербурге безработный угнал каршеринг с чужого аккаунта. 

Фото: ВК/ Подслушано Каршеринг(Серёга Волк)

Теги: каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Павлов Саша
Сегодня 9:15

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