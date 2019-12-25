В Петербурге безработный угнал каршеринг с чужого аккаунта

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля сотрудники ДПС остановили каршеринговый автомобиль марки "Киа" на Английской набережной у дома №4.
За рулём был безработный мужчина, который завладел автомобилем с помощью чужого электронного договора (аккаунта).
Сам подозреваемый утверждает, что акканут принадлежит ему. Сейчас выясняются детали инцидента.
Ранее мы сообщили, что пассажир с ножом выбросил таксиста из автомобиля на шоссе в Гатчине.
Фото: Pixabay
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