Момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на севере Петербурга попал на видео

По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 13 апреля на севере Петербурга перевернулось каршеринговое авто. Piter.TV получил видео с момента ДТП.

Инцидент произошел на пересечении Гражданского и Северного проспектов. По предварительным данным, водитель каршеринга стал поворачивать направо, подрезал чужой автомобиль, после чего произошло столкновение. В результате удара машина перевернулась. Других участников дорожного движения авария не затронула.

По словам очевидцев, за рулем находилась девушка. По данным Piter.TV, госпитализация никому не понадобилась.

Напомним, в Петербурге запретили работу каршеринга до 30 апреля.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"