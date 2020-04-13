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Момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на севере Петербурга попал на видео

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 13 апреля на севере Петербурга перевернулось каршеринговое авто. Piter.TV получил видео с момента ДТП.

Инцидент произошел на пересечении Гражданского и Северного проспектов. По предварительным данным, водитель каршеринга стал поворачивать направо, подрезал чужой автомобиль, после чего произошло столкновение. В результате удара машина перевернулась. Других участников дорожного движения авария не затронула. 

По словам очевидцев, за рулем находилась девушка. По данным Piter.TV, госпитализация никому не понадобилась.

Напомним, в Петербурге запретили работу каршеринга до 30 апреля

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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