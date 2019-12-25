Владелец особняка Черкасского обязан отреставрировать дом

Особняк расположен на Университетской набережной.

В четверг, 10 декабря, Дзержинский суд обязал собственника особняка Черкасского отреставрировать здание за три года. Отмечается, что собственник не планировал никаких ремонтных работ. Сам особняк считается охраняемым памятником и много раз переживал пожары. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

В случае неисполнения решения с горожанина будет взыскана крупная неустойка. У собственника есть всего месяц, чтобы подготовиться к началу реставрационных работ, а именно закрыть контур здания, зашить металлическими листами окна и двери со стороны фасадов. За три месяца собственник проведет онсервацию здания и противоаварийные работы. Сама реставрация не должна длиться дольше года.

КГИОП привлекал собственника к административной ответственности 4 раза.

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Фото: Piter.TV