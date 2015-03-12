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Владелец магазина в Петербурге прокомментировал задержание своего сотрудника за педофилию
Сегодня, 8:23
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Владелец магазина в Петербурге прокомментировал задержание своего сотрудника за педофилию

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По словам Эльдара Гусейнова, продавец лишь положил руки на плечи мальчика.

Владелец магазина "Премьер" в Петербурге дал комментарий по поводу задержания одного из своих сотрудников. Продавца заподозрили в домогательстве к мальчику школьного возраста. Версию событий начальника задержанного приводит 47news. 

Так, Эльдар Гусейнов сообщил журналистам, причина задержания кроется в обиде отца ребенка, которого неоднократно ловили на воровстве в магазине и даже демонстрировали ему и ребенку записи с камер видеонаблюдения. Когда мужчина снова пришел со своим сыном-школьником, произошел инцидент, который неверно трактовали. 

Позавчера наш продавец Илья подошел к нему и сказал совершенно по-доброму: "Мол, дружить-то будем, может, перестанешь дуться?" И действительно, положил руки на плечи. Но поймите, это же совершенно по-человечески было, без всякой плохой мысли.

подчеркнул Гусейнов

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге задержали подозреваемого, который прижёг лицо школьнице сигаретой и трогал её за грудь.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, педофилия, показания, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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