Владелец магазина в Петербурге прокомментировал задержание своего сотрудника за педофилию

По словам Эльдара Гусейнова, продавец лишь положил руки на плечи мальчика.

Владелец магазина "Премьер" в Петербурге дал комментарий по поводу задержания одного из своих сотрудников. Продавца заподозрили в домогательстве к мальчику школьного возраста. Версию событий начальника задержанного приводит 47news.

Так, Эльдар Гусейнов сообщил журналистам, причина задержания кроется в обиде отца ребенка, которого неоднократно ловили на воровстве в магазине и даже демонстрировали ему и ребенку записи с камер видеонаблюдения. Когда мужчина снова пришел со своим сыном-школьником, произошел инцидент, который неверно трактовали.

Позавчера наш продавец Илья подошел к нему и сказал совершенно по-доброму: "Мол, дружить-то будем, может, перестанешь дуться?" И действительно, положил руки на плечи. Но поймите, это же совершенно по-человечески было, без всякой плохой мысли. подчеркнул Гусейнов

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали подозреваемого, который прижёг лицо школьнице сигаретой и трогал её за грудь.

Фото: Piter.TV