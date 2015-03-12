  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали подозреваемого, который прижёг лицо школьнице сигаретой и трогал её за грудь
Сегодня, 8:15
131
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали подозреваемого, который прижёг лицо школьнице сигаретой и трогал её за грудь

0 0

В субботу, 18 июня, в полицию обратилась 16-летняя петербурженка.

В Красносельском районе Петербурга выясняются обстоятельства совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В субботу, 18 июня, в полицию обратилась 16-летняя петербурженка. Она рассказала, что днём на детской площадке неизвестный молодой человек несколько раз потрогал её за грудь, в том числе за голую. После этого он прижёг ей сигаретой лицо.

По подозрению был задержан 25-летний молодой человек. Был составлен протокол о мелком хулиганстве, решается  вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Богатырском школьник попал под машину, когда перебегал через дорогу.

Фото: Piter.tv

Теги: хулиганство, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии