На Богатырском школьник попал под машину, когда перебегал через дорогу

Ребенок попал в детскую больницу.

Накануне вечером, 18 июня, в Приморском районе подросток угодил под колеса иномарки. Инцидент произошел на Богатырском проспекте у дома № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В момент аварии 14-летний мальчик решил перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. Его сбил водитель "Тойоты Короллы".

Ребенок попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП началась проверка.

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Фото: Piter.tv