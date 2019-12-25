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На Богатырском школьник попал под машину, когда перебегал через дорогу
Сегодня, 11:15
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На Богатырском школьник попал под машину, когда перебегал через дорогу

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Ребенок попал в детскую больницу.

Накануне вечером, 18 июня, в Приморском районе подросток угодил под колеса иномарки. Инцидент произошел на Богатырском проспекте у дома № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В момент аварии 14-летний мальчик решил перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. Его сбил водитель "Тойоты Короллы". 

Ребенок попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП началась проверка.

Ранее на Piter.tv: синий Subaru вылетел на тротуар в Калининском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: богатырский проспект, гибдд, дпс, дтп со школьником, мальчик перебегал через дорогу, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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