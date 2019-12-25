На Богатырском школьник попал под машину, когда перебегал через дорогу

Накануне вечером, 18 июня, в Приморском районе подросток угодил под колеса иномарки. Инцидент произошел на Богатырском проспекте у дома № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В момент аварии 14-летний мальчик решил перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. Его сбил водитель "Тойоты Короллы".
Ребенок попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП началась проверка.
Ранее на Piter.tv: синий Subaru вылетел на тротуар в Калининском районе.
Фото: Piter.tv
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