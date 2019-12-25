В суде рассмотрят дело владельца контактного зоопарка

Владелец контактного зоопарка предстанет перед судом. В деле фигурирует ребенок.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего уроженца Ижевска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, владелец контактного зоопарка осуществлял деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях в отсутствии лицензии.

Выявленные нарушения повлекли страдания ребенка, создали реальную угрозу жизни и здоровью посетителей зоопарка.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали, как рогатые вороны пытаются достать ягоды.

Фото: прокуратура Петербурга