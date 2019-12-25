В суде рассмотрят дело владельца контактного зоопарка

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего уроженца Ижевска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным ведомства, владелец контактного зоопарка осуществлял деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях в отсутствии лицензии.
Выявленные нарушения повлекли страдания ребенка, создали реальную угрозу жизни и здоровью посетителей зоопарка.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали, как рогатые вороны пытаются достать ягоды.
Фото: прокуратура Петербурга
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