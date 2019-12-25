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Владелец гриль-бара устроил скандал с инспекторами ККИ
Сегодня, 22:39
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smirenny

Владелец гриль-бара устроил скандал с инспекторами ККИ

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Ресторан принимал посетителей.

Владелец "Мясного пира" на проспекте Испытателей, 29/А вступил в открытый конфликт с инспекторами комитета по контролю за имуществом, которые пришли проверять ресторан на соблюдение сотрудниками заведения ограничительных мер. Мужчина запер специалистов внутри, сообщили в пресс-службе комитета. 

Ресторан принимал посетителей, рассаживал гостей в зале без использования средств защиты и без соблюдения дистанции. Когда инспекторы начали фиксировать нарушения, владелец потребовал прекратить работу, заблокировал выход и препятствовал выполнению обязанностей специалистов. 

На место прибыла полиция, на владельца составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что кафе на 8-й Советской накажут за упрямую работу во время ограничений.

Также петербургские рестораторы рассказали о планах открытия заведений.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: конфликт с инспекторами кки, коронавирус, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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