Кафе на 8-й Советской накажут за упрямую работу во время ограничений

В заведение уже дважды заходили с проверками и составляли административные протоколы.

Кафе на 8-й Советской улице ждет очередное административное дело: в заведение в третий раз пришли с проверкой, и кафе оказалось открытым. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Вопреки ограничениям и режиму повышенной готовности в связи с пандемией заведение обслуживало посетителей в зале и не следило за дистанцией между клиентами. Кроме того, отметили в ККИ, посетители не использовали средства индивидуальной защиты. На место вызвали правоохранителей и представителей Роспотребнадзора, дальнейшая судьба кафе, рассказали в пресс-службе комитета, находится в руках санитарной службы. В течение июня собственник заведения уже дважды получал административные протоколы за аналогичные нарушения, владельца ждет третье административное дело.

В Петербурге рядом со стеной памяти медикам смонтировали несколько летних кафе.

Фото, видео: пресс-служба ККИ