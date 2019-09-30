В Петербурге рядом со стеной памяти медикам смонтировали несколько летних кафе

Заведения общепита планируют открыть 15 июня.

В центре Петербурга, рядом со стеной памяти умерших от COVID-19 медиков, смонтировали несколько летних кафе с большими открытыми площадками под столики. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

"До портретов в траурных рамках рукой подать… Кафе планируют открыть с 15 июня. В меню пиво, жаренные колбаски и мороженое", - заявил очевидец.

Возведение заведений общепита началось рядом с домом №1/25 на Малой Садовой улице. В ближайшее время в кафе должны завезти столы и стулья. Сейчас по указанному адресу ведется монтаж оборудования. Предполагается круглосуточный режим работы.

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Фото, видео: Piter.TV