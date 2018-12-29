Владелец сети известных суши - баров вложит 500 млн рублей в расширение бизнеса

Сейчас холдинг ищет помещения на 500-1000 квадратных метров.

Владелец "Евразии" Алексей Фурсов в 2018 году вложит 300-500 миллионов рублей в открытие 8 ресторанов в Петербурге и запуск 6 фитнес-клубов Fitness House в регионах России. Об этом сообщает РБК.



Сейчас холдинг ищет помещения на 500-1000 квадратных метров. Сегодняшние ресторанные проекты холдинга - сеть "Евразия", "Чабрец", "Стейк давай!" и "Вместе". Помимо расширения, Фурсов также планирует оптимизацию нерентабельных заведений.

Доходность ресторанного бизнеса с учетом неудач равна в лучшем случае 6% годовых: из десяти концептов, которые открывала "Евразия" за последнее время, восемь умерли. Причиной этого предприниматель назвал снижение достатка обычных людей, "которые все свои деньги теперь оставляют в ближайшей "Пятерочке" или "Дикси". Андрей Фурсов для издания РБК.

Сеть Fitness House планировала открыть в регионах 50 клубов до 2022 года. За пределами Петербурга работают 10 клубов, расположенные в Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре, Ульяновске и других городах.

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер рассказал о планах "Газпрома" по деятельности в Петербурге.

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