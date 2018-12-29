Алексей Миллер рассказал о планах "Газпрома" по деятельности в Петербурге

У газовой компании есть планы по развитию инфраструктуры до 2022 года.

Председатель правления "Газпром" Алексей Миллер рассказал, что все руководство компании уже перебралось в Петербург. Напомним, что подразделения организации в течение нескольких лет совершают переезд в Северную столицу.

Спикер отметил, что в новом штабе компании когда-то располагался первый в России теннисный клуб. В планах "Газпрома" воссоздать его. Также по информации от специалиста, рядом с "Лахта центром" в скором времени разместят отреконструированный парусник "Полтава". Там же будет создан док.

Миллер добавил, что существует серия мероприятий, которые "Газпром" планирует запустить к 2022 году - 350-летию со дня рождения императора Петра Первого.

Фото: Вконтакте/Лахта Центр