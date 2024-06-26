Глава МИД РФ оценил развитие ШОС, ЕАЭС и прочих объединений.

Страны Евразии обладают всеми возможностями для реализации собственных эффективных проектов, несмотря на все попытки извне сбить их с этого пути. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед участниками X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Дипломат подчеркнул, что "такова жизнь".

Мы вместе с КНР, вместе с Индией - также, если говорить об освоении инфраструктуры евразийской, - работаем над повышением эффективности Северного морского пути. Проектов в Евразии предостаточно, для того чтобы сами страны региона могли активно использовать свои естественные, Богом и географией данные конкурентные преимущества. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что на пространстве Евразии действуют сразу несколько центров инициативного развития. В частности, речь идет о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь". В Москве видят, что между ЕАЭС и Пекином было подписано межправительственное соглашение о сопряжении процессов развития.

Лавров заявил о риске распространения насилия в Палестине на Ливан.

Фото и видео: МИД России